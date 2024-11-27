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Зеленский обсудил с Генсеком НАТО усиление ПВО

Зеленский обсудил с Генсеком НАТО усиление ПВО

Киев  •  УНН

 • 3079 просмотра

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Президент Украины провел телефонный разговор с генсеком НАТО по усилению противовоздушной обороны. Обсудили конкретные системы ПВО и невыполненные решения вашингтонского саммита НАТО.

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте усиление ПВО Украины. Решения саммита Альянса в Вашингтоне по событиям по другой поставке для фронта до сих пор не реализованы полностью, передает УНН.

"Провел телефонный разговор с Марком Рютте – генеральным секретарем НАТО. Вчера состоялась встреча Совета Украина-НАТО из-за применения Россией новой баллистической ракеты. Мы обсудили с Марком имеющиеся возможности реагирования-необходимого усиления ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны, которые могут работать. Эти системы ПВО есть у партнеров", - сказал Зеленский.

Рютте и Эрдоган обсудили войну в Украине и саммит НАТО-202625 нояб. 2024, 22:37 • 14368 просмотров

Он отметил, что решения саммита НАТО в Вашингтоне по ПВО и по другим поставкам для фронта до сих пор не реализованы полностью.

"Мы ожидаем этого, и это значительно влияет на мотивацию, на моральное состояние наших людей. Недавнее разрешение относительно дальнобойных ударов по военным объектам в россии помогло. Но давление на россию надо поддерживать и увеличивать на разных уровнях", - сообщил Зеленский.

Также он отметил, что они обсудили контакты с партнерами – с Америкой и другими.

 "Нашу скоординированную работу с ними ради выполнения того, о чем мы уже договаривались, и ради нужного дополнительного усиления – и военного, и политического. В частности, ради приглашения Украины в НАТО", - написал Зеленский.

Рютте планирует визит к Трампу в Мар-а-Лаго относительно стратегии для Украины - WP22 нояб. 2024, 09:39 • 17726 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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