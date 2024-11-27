Зеленский заявил, что завтра подпишет Госбюджет-2025

Президент Владимир Зеленский заявил, что подпишет закон О государственном бюджете на следующий год завтра, 28 ноября, передает УНН.

Зеленский сообщил, что провел сегодня совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем, министром финансов Украины Марченко, представителями Верховной Рады.

"Обсудили основные параметры государственного бюджета на следующий год, нашу финансовую готовность и на этот декабрь, и на следующий год. И договорились, что завтра я подпишу закон О государственном бюджете на следующий год – сразу после того, как закон поступит из Верховной Рады. Главное - все финансовые потребности Украины на ближайшее время и на следующий год гарантированы", - заявил Зеленский во время видеообращения.

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Премьер-министр сообщил, что законы О государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в Налоговый кодекс будут подписаны уже в ближайшие дни и вступят в силу с 1 декабря.

Также он напомнил, что 60% расходов госбюджета-2025 приходится на сектор безопасности и обороны.