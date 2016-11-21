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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 6228 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 19305 перегляди

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ФК "Інгулець-2" здобув перемогу над "Іллічівцем-2"

ФК "Інгулець-2" здобув перемогу над "Іллічівцем-2"

Київ • УНН

 • 7416 перегляди

КИЇВ-КРОПИВНИЦЬКИЙ. 21 листопада. УНН. Дублери “Інгульця” перемогли у виїзному матчі проти маріупольського “Іллічівця”. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі ФК “Інгулець”.

 

Долю матчу вирішив єдиний м’яч, який був на рахунку нападника “Інгульця-2” Віталія Колєснікова, який сповна скористався передачею Валерія Коверника.

Здобута мінімальна перемога у Маріуполі дозволила “Інгульцю-2” набрати 37 очок та на зимову перерву піти на четвертому місці в турнірній таблиці другої ліги.

Як повідомляв УНН, сьогоднішня поразка ФК “Ворскла” в поєдинку 15-го туру чемпіонату України проти “Дніпра” (1: 2) продовжила невдалу серію полтавчан на своєму домашньому стадіоні проти дніпрян.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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