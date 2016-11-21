ФК "Ингулец-2" одержал победу над "Ильичевцем-2"
Киев • УНН
КИЕВ-КРОПИВНИЦКИЙ. 21 ноября. УНН. Дублеры "Ингула" победили в выездном матче против мариупольского "Ильичевца". Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе ФК "Ингулец".
Судьбу матча решил единственный мяч, который был на счету нападающего "Ингула-2" Виталия Колесникова, который сполна воспользовался передачей Валерия Коверник.
Добытая минимальная победа в Мариуполе позволила "Ингульцу-2" набрать 37 очков и на зимний перерыв уйти на четвертом месте в турнирной таблице второй лиги.
Как сообщал УНН, сегодняшнее поражение ФК "Ворскла" в поединке 15-го тура чемпионата Украины против "Днепра" (1:2) продлило неудачную серию полтавчан на своем домашнем стадионе против днепрян .