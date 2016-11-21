ФК "Дніпро" переграв на виїзді полтавську "Ворсклу"
Київ • УНН
КИЇВ-ДНІПРО. 20 листопада. УНН. Сьогоднішня поразка ФК “Ворскла” в поєдинку 15-го туру чемпіонату України проти “Дніпра” (1: 2) продовжила невдалу серію полтавчан на своєму домашньому стадіоні проти дніпрян, повідомляє кореспондент УНН-Центр.
“Дніпро” першим пропустив м’яч після удару Санжара Турсунова, проте зумів проявити характер і вирвав важливу перемогу завдяки точним ударам Руслана Ротаня та Валерія Лучкевича.
Суперники обмінялися голами в першому таймі. Після штовханини у штрафний зоні “Дніпра” Турсунов зумів пробити Андрія Луніна.
Буквально в наступній атаці “Дніпро” відігрався.
У другому таймі гостям вдалося відзначитися. Р.Ротань передав гольовий пас на Валерія Лучкевича.
Як повідомляв УНН, хавбек “Дніпра” Руслан Ротань наздогнав за показником проведених матчів у збірній України голкіпера Динамо Олександра Шовковського.