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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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ФК "Дніпро" переграв на виїзді полтавську "Ворсклу"

ФК "Дніпро" переграв на виїзді полтавську "Ворсклу"

Київ • УНН

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КИЇВ-ДНІПРО. 20 листопада. УНН. Сьогоднішня поразка ФК “Ворскла” в поєдинку 15-го туру чемпіонату України проти “Дніпра” (1: 2) продовжила невдалу серію полтавчан на своєму домашньому стадіоні проти дніпрян, повідомляє кореспондент УНН-Центр.

“Дніпро” першим пропустив м’яч після удару Санжара Турсунова, проте зумів проявити характер і вирвав важливу перемогу завдяки точним ударам Руслана Ротаня та Валерія Лучкевича.

Суперники обмінялися голами в першому таймі. Після штовханини у штрафний зоні “Дніпра” Турсунов зумів пробити Андрія Луніна.

Буквально в наступній атаці “Дніпро” відігрався.

У другому таймі гостям вдалося відзначитися. Р.Ротань передав гольовий пас на Валерія Лучкевича.

Як повідомляв УНН, хавбек “Дніпра” Руслан Ротань наздогнав за показником проведених матчів у збірній України голкіпера Динамо Олександра Шовковського.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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