ФК "Днепр" обыграл на выезде полтавскую "Ворсклу"
Киев • УНН
КИЕВ-ДНЕПР. 20 ноября. УНН. Сегодняшнее поражение ФК "Ворскла" в поединке 15-го тура чемпионата Украины против "Днепра" (1:2) продлило неудачную серию полтавчан на своем домашнем стадионе против днепрян, сообщает корреспондент УНН-Центр.
"Днепр" первым пропустил мяч после удара Санжара Турсунова, однако сумел проявить характер и вырвал важную победу благодаря точным ударам Руслана Ротаня и Валерия Лучкевича.
Соперники обменялись голами в первом тайме. После толкотни в штрафной зоне "Днепра" Турсунов сумел пробить Андрея Лунина.
Буквально в следующей атаке "Днепр" отыгрался.
Во втором тайме гостям удалось отличиться. Р.Ротань передал голевой пас на Валерия Лучкевича.
Как сообщал УНН, хавбек "Днепра" Руслан Ротань догнал по показателю проведенных матчей в сборной Украины голкипера Динамо Александра Шовковского .