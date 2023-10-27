Фіцо і Орбан не відмовлялися: Reuters повідомляє, що ЄС загалом підтримує допомогу Україні, але треба час для деталей

Деталі

Європейська комісія запропонувала у червні 50 мільярдів євро для України на період з 2024 до 2027 року в межах перегляду бюджету ЄС, який уряди ЄС сподіваються погодити до грудня.

"Існує тверда думка, що нам потрібно більше грошей для України і в цьому майже одностайність", - заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, виступаючи на другий день переговорів лідерів ЄС у Брюсселі.

"Проте є дуже мало згоди щодо того, де ми шукатимемо гроші, окрім підвищення ефективності. Я думаю, що до грудня ми досягнемо згоди", - сказав він.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у четвер, що хоче, щоб пропозиція про 50 мільярдів була більш обґрунтованою, перш ніж він зможе на неї погодитися, а його словацький колега Роберт Фіцо зіслався на корупцію в Україні, висловивши свої сумніви.

Але жоден із них не відкинув цю пропозицію категорично.

"Я можу сказати, що обидва вони не відмовлялися від можливості надання допомоги Україні, навіть протягом тривалого часу", - заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков.

"Питання у тому, який тип допомоги і як вона використовується, наскільки ми впевнені, Європейський Союз упевнений, що ця допомога використовується ефективно. Ось такі дискусії в нас були вчора", - сказав він.

Чиновники ЄС очікують, що Орбан з Угорщини змінить свою думку щодо додаткових грошей для України, якщо Європейська комісія розблокує частину коштів, які Угорщина має отримати з фонду відновлення ЄС, який зараз заморожено через проблеми з верховенством закону в Угорщині.

У проекті заяви лідерів ЄС, який має бути ухвалений у п'ятницю, йдеться, що ЄС "продовжить надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки потрібно".

Лідери ЄС, як вказано, також попросять Європейську комісію швидше виступити з пропозицією, яка спочатку мала бути представлена в липні минулого року, про те, як використовувати заморожені державні активи росії, щоб допомогти відновленню України після руйнувань, спричинених російським вторгненням.

Доповнення

У цілому підтримка ЄС для України становить майже 83 мільярди євро з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року, заявила у вівторок голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.