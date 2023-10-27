Фицо и Орбан не отказывались: Reuters сообщает, что ЕС в целом поддерживает помощь Украине, но нужно время для деталей

Детали

Европейская комиссия предложила в июне 50 миллиардов евро для Украины на период с 2024 до 2027 года в рамках пересмотра бюджета ЕС, который правительства ЕС надеются согласовать до декабря.

"Существует твердое мнение, что нам нужно больше денег для Украины и в этом почти единодушие", - заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, выступая на второй день переговоров лидеров ЕС в Брюсселе.

"Однако есть очень мало согласия относительно того, где мы будем искать деньги, кроме повышения эффективности. Я думаю, что к декабрю мы достигнем согласия", - сказал он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в четверг, что хочет, чтобы предложение о 50 миллиардах было более обоснованным, прежде чем он сможет на него согласиться, а его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию в Украине, выразив свои сомнения.

Но ни один из них не отверг это предложение категорически.

"Я могу сказать, что оба они не отказывались от возможности оказания помощи Украине, даже в течение длительного времени", - заявил в пятницу премьер-министр Болгарии Николай Денков.

"Вопрос в том, какой тип помощи и как она используется, насколько мы уверены, Европейский Союз уверен, что эта помощь используется эффективно. Вот такие дискуссии у нас были вчера", - сказал он.

Чиновники ЕС ожидают, что Орбан из Венгрии изменит свое мнение о дополнительных деньгах для Украины, если Европейская комиссия разблокирует часть средств, которые Венгрия должна получить из фонда восстановления ЕС, который сейчас заморожен из-за проблем с верховенством закона в Венгрии.

В проекте заявления лидеров ЕС, который должен быть принят в пятницу, говорится, что ЕС "продолжит оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько нужно".

Лидеры ЕС, как указано, также попросят Европейскую комиссию скорее выступить с предложением, которое первоначально должно было быть представлено в июле прошлого года, о том, как использовать замороженные государственные активы россии, чтобы помочь восстановлению Украины после разрушений, вызванных российским вторжением.

Дополнение

В целом поддержка ЕС для Украины составляет почти 83 миллиарда евро с момента российского вторжения в феврале 2022 года, заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.