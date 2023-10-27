Фицо и Орбан не отказывались: Reuters сообщает, что ЕС в целом поддерживает помощь Украине, но нужно время для деталей

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 17730 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 30447 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 115180 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 41915 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 100874 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 157289 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 151510 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153719 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159608 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167986 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.2м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 54954 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 52405 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 55543 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 50389 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 58469 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 17712 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 59825 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 115154 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 235381 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 288231 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 10552 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 43686 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 42861 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 56313 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 77540 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Фицо и Орбан не отказывались: Reuters сообщает, что ЕС в целом поддерживает помощь Украине, но нужно время для деталей

Киев • УНН

 • 135427 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Европейский Союз в целом поддерживает план поддержки Украины на 50 миллиардов евро (53 миллиарда долларов) в течение следующих четырех лет, заявили лидеры в пятницу, но блоку из 27 стран понадобится время до декабря, чтобы договориться о деталях, сообщает Reuters, пишет УНН.

Фицо и Орбан не отказывались: Reuters сообщает, что ЕС в целом поддерживает помощь Украине, но нужно время для деталей

Детали

Европейская комиссия предложила в июне 50 миллиардов евро для Украины на период с 2024 до 2027 года в рамках пересмотра бюджета ЕС, который правительства ЕС надеются согласовать до декабря.

"Существует твердое мнение, что нам нужно больше денег для Украины и в этом почти единодушие", - заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, выступая на второй день переговоров лидеров ЕС в Брюсселе.

"Однако есть очень мало согласия относительно того, где мы будем искать деньги, кроме повышения эффективности. Я думаю, что к декабрю мы достигнем согласия", - сказал он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в четверг, что хочет, чтобы предложение о 50 миллиардах было более обоснованным, прежде чем он сможет на него согласиться, а его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию в Украине, выразив свои сомнения.

Но ни один из них не отверг это предложение категорически.

"Я могу сказать, что оба они не отказывались от возможности оказания помощи Украине, даже в течение длительного времени", - заявил в пятницу премьер-министр Болгарии Николай Денков.

"Вопрос в том, какой тип помощи и как она используется, насколько мы уверены, Европейский Союз уверен, что эта помощь используется эффективно. Вот такие дискуссии у нас были вчера", - сказал он.

Чиновники ЕС ожидают, что Орбан из Венгрии изменит свое мнение о дополнительных деньгах для Украины, если Европейская комиссия разблокирует часть средств, которые Венгрия должна получить из фонда восстановления ЕС, который сейчас заморожен из-за проблем с верховенством закона в Венгрии.

В проекте заявления лидеров ЕС, который должен быть принят в пятницу, говорится, что ЕС "продолжит оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько нужно".

Лидеры ЕС, как указано, также попросят Европейскую комиссию скорее выступить с предложением, которое первоначально должно было быть представлено в июле прошлого года, о том, как использовать замороженные государственные активы россии, чтобы помочь восстановлению Украины после разрушений, вызванных российским вторжением.

Дополнение

В целом поддержка ЕС для Украины составляет почти 83 миллиарда евро с момента российского вторжения в феврале 2022 года, заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18