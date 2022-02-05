Fitch Ratings: прогноз зростання ВВП України в 2022 році погіршився до 2,9%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings повідомило про погіршення прогнозу зростання ВВП України в 2022 році до 2,9% з 3,9%, пише УНН з посиланням на прогнози відомства.
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Повідомляється, що це пов’язано з уповільненням зростання реальної заробітної плати і приватного споживання, а також зниження внутрішнього попиту в умовах підвищеного геополітичного ризику і високої ціни на газ.
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"Прогнозується, що зростання ВВП прискориться до 3,5% в 2023 році... інфляція залишиться підвищеною на рівні близько 10% в першій половині 2022 року при подальшому підвищенні облікової ставки НБУ на 200 базисних пунктів до 12%", – йдеться в повідомленні агентства.
Наголошується, що на кінець 2022 року інфляція впаде до 7,9%, а на кінець 2023 - на 5,3%.
Зокрема, дефіцит держбюджету скоротиться цього року до 3,4% ВВП із 3,8% ВВП минулого.
Додамо
Fitch Ratings також прогнозує втрату Україною міжнародних резервів на 6 млрд доларів (20%) через сильно обмежені умови зовнішнього фінансування, ширший дефіцит рахунку поточних операцій і помірний відтік нерезидентів.