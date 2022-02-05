Fitch Ratings: Україна може втратити 20% міжнародних резервів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує втрату Україною міжнародних резервів на 6 млрд доларів (20%) через сильно обмежені умови зовнішнього фінансування, ширший дефіцит рахунку поточних операцій і помірний відтік нерезидентів. Як пише УНН з посиланням на огляд агентства, уряд не зможе вийти на ринки для розміщення єврооблігацій.
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За припущеннями відомства, цього року не буде нового випуску суверенних єврооблігацій.
Повідомляється, що дефіцит рахунку поточних операцій України збільшиться на 1,6 в.п. У 2022 році до 2,6% ВВП і до 3,4% в 2023 році через погіршення умов торгівлі.
Обслуговування зовнішнього боргу є відносно високим і становить 4,3 млрд доларів 2022 році і 5,4 млрд доларів в 2023 році. Пік виплат за держборгом настане у вересні 2022 року, коли настає термін погашення близько 1,4 млрд доларів.
При цьому Fitch очікує деякої компенсації за рахунок збільшення коштів від міжнародних фінансових організацій і двостороннього фінансування, яке становитиме 6 млрд доларів в 2022 році.
Нагадаємо
У 2021 році Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B". Агентство зазначало що рейтинги України відображали надійну основу макроекономічної політики, яка підтримує відносно високий ступінь стійкості до шоку, викликаного коронавірусом.