Fitch Ratings: Украина может потерять 20% международных резервов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует потерю Украиной международных резервов на 6 млрд долларов (20%) из-за сильно ограниченных условий внешнего финансирования, более широкого дефицита счета текущих операций и умеренного оттока нерезидентов. Как пишет УНН со ссылкой на обзор агентства, правительство не сможет выйти на рынки для размещения еврооблигаций.
Детали
По предположениям ведомства, в этом году не будет нового выпуска суверенных еврооблигаций.
Сообщается, что дефицит счета текущих операций Украины увеличится на 1,6 п.п. в 2022 году до 2,6% ВВП и до 3,4% в 2023 году из-за ухудшения условий торговли.
Обслуживание внешнего долга является относительно высоким и составляет 4,3 млрд долларов 2022 году и 5,4 млрд долларов в 2023 году. Пик выплат по госдолгу наступит в сентябре 2022 года, когда наступает срок погашения около 1,4 млрд долларов.
При этом Fitch ожидает некоторой компенсации за счет увеличения средств от международных финансовых организаций и двустороннего финансирования, которое составит 6 млрд долларов в 2022 году.
Напомним
В 2021 году Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне “B”. Агентство отмечало что рейтинги Украины отражали надежную основу макроэкономической политики, которая поддерживает относительно высокую степень устойчивости к шоку, вызванного коронавирусом.