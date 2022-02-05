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Fitch Ratings: прогноз роста ВВП Украины в 2022 году ухудшился до 2,9%

Fitch Ratings: прогноз роста ВВП Украины в 2022 году ухудшился до 2,9%

Киев • УНН

 • 15092 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило об ухудшении прогноза роста ВВП Украины в 2022 году до 2,9% с 3,9%, пишет УНН со ссылкой на прогнозы ведомства.

Детали

Сообщается, что это связано с замедлением роста реальной заработной платы и частного потребления, а также снижение внутреннего спроса в условиях повышенного геополитического риска и высокой цены на газ.

Цитата

"Прогнозируется, что рост ВВП ускорится до 3,5% в 2023 году. Инфляция остается повышенной на уровне около 10% в первой половине 2022 года при дальнейшем повышении учетной ставки НБУ на 200 базисных пунктов до 12%", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что на конец 2022 года инфляция упадет до 7,9%, а на конец 2023 года - на 5,3%.

В частности, дефицит госбюджета сократится в этом году до 3,4% ВВП с 3,8% ВВП прошлого.

Добавим

Fitch Ratings также прогнозирует потерю Украиной международных резервов на 6 млрд долларов (20%) из-за сильно ограниченых условий внешнего финансирования, более широкий дефицит счета текущих операций и умеренный отток нерезидентов.

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