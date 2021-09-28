Фінляндія є постійним є предметом незаконної розвідки з боку РФ та КНР - звіт

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Так, спецслужби РФ та КНР прагнуть отримати інформацію, наприклад, про високі технології або підготовку важливих політичних позицій в Фінляндії. Відносини Фінляндії з військовим альянсом НАТО, питання Арктики, кібербезпека і досвід також представляють інтерес для розвідки Китаю та Росії.

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Спроби вплинути на політиків

За даними Supo, кібершпіонаж проти Фінляндії не припиниться в довгостроковій перспективі, тобто протягом наступних п’яти років.

Фахівець-дослідник поліції безпеки Вели-Пекка Ківімякі заявив, що найсерйознішою кіберзагрозою для національної безпеки є державний кібершпіонаж.

“У Фінляндії це стосується прийняття політичних рішень. Глобальна конфронтація збільшує потребу авторитарних держав в отриманні інформації. Інформація, отримана в результаті злому і опублікована в зловмисних цілях, також може бути використана”, — заявив він.

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Зі звіту Supo випливає, що авторитарні держави намагаються отримати інформацію для підтримки прийняття рішень за допомогою кібершпіонажу. Намір також полягає в тому, щоб спробувати вплинути на діяльність фінських осіб, які приймають рішення.

В Supo заявляють, що авторитарні держави також таємно поширюють контент на підтримку своїх внутрішніх позицій в ЗМІ. Намір полягає в тому, щоб вплинути, серед іншого, на мислення осіб, які приймають рішення.

Кібершпіонаж також призначений для отримання інформації про розробку продуктів від компаній, університетів і дослідницьких інститутів.

Шантаж компаній шкідливим ПЗ може загрожувати суспільству в цілому

Крім державного кібершпіонажу, безпеці фінського суспільства також можуть загрожувати кіберзлочинці, вважають у відомстві.

За оцінкою фахівця-дослідника Ківімякі, найбільш серйозною загрозою для кібервпливу є шкідливе ПЗ для шантажу.

Хоча метою кіберзлочинності є не загроза Фінляндії як суспільству, а збір грошей, гірші програми шантажу, поширювані злочинцями, можуть, наприклад, перешкодити безперебійній роботі системи безпеки постачання. Шкідливе ПЗ може зупинити подачу води або перешкодити роботі лікарні. Таким чином, кіберзлочинці також становлять загрозу національній безпеці.

“Ймовірно, що фінська компанія або організація державного управління стане жертвою шкідливого шантажу. Про інформаційну безпеку необхідно подбати на всьому шляху аж до субпідрядних ланцюжків”, — заявив глава поліції безпеки Антті Пелтарі.