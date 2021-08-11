Співробітника посольства Великої Британії затримали у Берліні за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У середу поліція Німеччини затримала громадянина Великої Британії за підозрою в шпигунстві на користь російської розвідки в обмін на матеріальну винагороду, передає УНН з посиланням на DW.
Деталі
За даними поліції, підозрюваний, ім’я якого у відповідності з німецьким законодавством про конфіденційність не розкривається і якого називають “Девід С.”, працює у посольстві Великої Британії у Берліні.
Правоохоронці затримали його в місті Потсдам за звинуваченням у передачі документів російській розвідці з листопада 2020 року. Після затримання, в будинку і на роботі підозрюваного був проведений обшук.
Повідомляється, що влади Великої Британії і Німеччини спільно брали участь в розслідуванні справи підозрюваного, який постане перед Федеральним судом для обрання йому запобіжного заходу.
У його ордері на арешт чоловіка стверджується, що “принаймні один раз він відправляв документи, отримані в ході своєї професійної діяльності, представнику російської розвідки”.
“В обмін на надання інформації обвинувачений отримав готівку в невідомому раніше обсязі”, — йдеться в ордері.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, у червні в Німеччині запідозрили в шпигунстві громадянина Росії, через що його затримали.