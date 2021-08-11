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Співробітника посольства Великої Британії затримали у Берліні за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У середу поліція Німеччини затримала громадянина Великої Британії за підозрою в шпигунстві на користь російської розвідки в обмін на матеріальну винагороду, передає УНН з посиланням на DW.

Деталі

За даними поліції, підозрюваний, ім’я якого у відповідності з німецьким законодавством про конфіденційність не розкривається і якого називають “Девід С.”, працює у посольстві Великої Британії у Берліні.

Правоохоронці затримали його в місті Потсдам за звинуваченням у передачі документів російській розвідці з листопада 2020 року. Після затримання, в будинку і на роботі підозрюваного був проведений обшук.

Повідомляється, що влади Великої Британії і Німеччини спільно брали участь в розслідуванні справи підозрюваного, який постане перед Федеральним судом для обрання йому запобіжного заходу.

У його ордері на арешт чоловіка стверджується, що “принаймні один раз він відправляв документи, отримані в ході своєї професійної діяльності, представнику російської розвідки”.

“В обмін на надання інформації обвинувачений отримав готівку в невідомому раніше обсязі”, — йдеться в ордері.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, у червні в Німеччині запідозрили в шпигунстві громадянина Росії, через що його затримали.

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