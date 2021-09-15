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У Швеції на три роки засудили шпигуна, який працював на Росію

У Швеції на три роки засудили шпигуна, який працював на Росію

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Сьогодні шведський суд засудив 47-річного чоловіка до трьох років тюремного ув'язнення за шпигунство на користь Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Засуджений чоловік працював консультантом у шведських автомобільних компаніях Volvo Cars (із 2016-го до 2017 року) і Scania (із 2018-го до 2019 року).

За даними судового висновку, чоловік надавав працівнику посольства Росії секретну інформацію шведської компанії з виробництва вантажівок Scania. За свою роботу шпигун регулярно отримував гроші під час особистих зустрічей з російським дипломатом. На одній із таких зустрічей чоловіка затримали, тоді він одержав 27 800 шведських крон (3242 долари). 

Додамо, що водночас суд виправдав чоловіка за аналогічними обвинуваченнями у шпигунстві проти компанії Volvo Cars.

Нагадаємо

Цього року Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянина Польщі за обвинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Як повідомляли польські ЗМІ, це колишній журналіст великого польського видання Wprost. Під час обшуку в його квартирі виявили більше ніж 300 тис. злотих (приблизно 84 тис. доларів).

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