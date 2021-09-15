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В Швеции на три года осудили шпиона, который работал на Россию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Сегодня шведский суд приговорил 47-летнего мужчину к трем годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Осужденный мужчина работал консультантом в шведских автомобильных компаниях Volvo Cars (с 2016-го по 2017 год) и Scania (с 2018 по 2019 год).

По данным судебного заключения, мужчина предоставлял работнику посольства России секретную информацию шведской компании по производству грузовиков Scania. За свою работу шпион регулярно получал деньги при личных встречах с российским дипломатом. На одной из таких встреч мужчину задержали, тогда он получил 27 800 шведских крон (3242 доллара).

Добавим, что одновременно суд оправдал мужчину по аналогичным обвинениям в шпионаже против компании Volvo Cars.

Напомним

В этом году Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Польши по обвинению в шпионаже в пользу России. Как сообщали польские СМИ, это бывший журналист большого польского издания Wprost. Во время обыска в его квартире обнаружили более 300 тыс. злотых (примерно 84 тыс. долларов).

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