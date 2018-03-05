Фінляндія пообіцяла уважно стежити за проектом "Північний потік-2"

“Фінляндія продовжує дуже уважно стежити на тим, як розгортається ситуація. „Північний потік“ пролягає не через територіальні води Фінляндії, а через економічну зону, але ми все ж вважаємо, що до цього проекту треба буде уважно придивлятися, зокрема з тим, щоб він повністю відповідав вимогам третього енергетичного пакету ЄС”, — заявив Т.Сойні.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в європейському законодавстві не має бути винятків для “Північного потоку-2”.