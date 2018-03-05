Фінляндія пообіцяла уважно стежити за проектом "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Фінляндія уважно стежитиме за будівництвом проекту "Північний потік-2". Про це під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павло Клімкін заявив голова МЗС Фінляндії Тімо Сойні, передає УНН.
“Фінляндія продовжує дуже уважно стежити на тим, як розгортається ситуація. „Північний потік“ пролягає не через територіальні води Фінляндії, а через економічну зону, але ми все ж вважаємо, що до цього проекту треба буде уважно придивлятися, зокрема з тим, щоб він повністю відповідав вимогам третього енергетичного пакету ЄС”, — заявив Т.Сойні.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в європейському законодавстві не має бути винятків для “Північного потоку-2”.