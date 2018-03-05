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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 53646 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 64270 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 67314 просмотра

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Финляндия пообещала внимательно следить за проектом "Северный поток-2"

Финляндия пообещала внимательно следить за проектом "Северный поток-2"

Киев  •  УНН

 • 16595 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Финляндия будет внимательно следить за строительством проекта "Северный поток-2". Об этом во время встречи с министром иностранных дел Украины Павел Климкин заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни, передает УНН.

"Финляндия продолжает очень внимательно следить над тем, как разворачивается ситуация. "Северный поток" проходит не по территориальным водам Финляндии, а через экономическую зону, но мы все же считаем, что к этому проекту надо будет внимательно присматриваться, в частности по поводу того, чтобы он полностью отвечал требованиям третьего энергетического пакета ЕС", - заявил Т. Сойни.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в европейском законодательстве не должно быть исключений для "Северного потока-2".

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