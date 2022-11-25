Фінляндія допоможе з енергетичним обладнанням для електросистем України

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"Україні не вистачає електроенергії та води, оскільки Росія жорстоко та незаконно атакує цивільне населення та інфраструктуру. Внесок приватного сектору в енергетичне обладнання також буде терміново необхідним і вирішальним. Фінляндія також надає оборонну та іншу матеріальну та гуманітарну допомогу", — написала Марін.

Нагадаємо

Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги, який стане рекордним для фінської сторони після початку повномасштабного російського вторгнення.

З рекордною швидкістю Європейський парламент затвердив 18 мільярдів євро для України, щоб пережити війну та почати її відновлення.