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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25747 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Фінляндія допоможе з енергетичним обладнанням для електросистем України

Фінляндія допоможе з енергетичним обладнанням для електросистем України

Київ • УНН

 • 1256047 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін у своєму Twitter повідомила про допомогу її країни енергетичній системі України та гуманітаркою, передає УНН.

Цитата

"Україні не вистачає електроенергії та води, оскільки Росія жорстоко та незаконно атакує цивільне населення та інфраструктуру. Внесок приватного сектору в енергетичне обладнання також буде терміново необхідним і вирішальним. Фінляндія також надає оборонну та іншу матеріальну та гуманітарну допомогу", — написала Марін.

Нагадаємо

Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги, який стане рекордним для фінської сторони після початку повномасштабного російського вторгнення.

З рекордною швидкістю Європейський парламент затвердив 18 мільярдів євро для України, щоб пережити війну та почати її відновлення.

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