Фінляндія допоможе з енергетичним обладнанням для електросистем України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін у своєму Twitter повідомила про допомогу її країни енергетичній системі України та гуманітаркою, передає УНН.
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"Україні не вистачає електроенергії та води, оскільки Росія жорстоко та незаконно атакує цивільне населення та інфраструктуру. Внесок приватного сектору в енергетичне обладнання також буде терміново необхідним і вирішальним. Фінляндія також надає оборонну та іншу матеріальну та гуманітарну допомогу", — написала Марін.
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