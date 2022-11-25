Финляндия поможет с энергетическим оборудованием для электросистем Украины

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"Украине не хватает электроэнергии и воды, поскольку Россия жестоко и незаконно атакует гражданское население и инфраструктуру. Вклад частного сектора в энергетическое оборудование также будет срочно необходимым и решающим. Финляндия также оказывает оборонную и другую материальную и гуманитарную помощь", — написала Марин.

Напомним

Финляндия предоставит Украине очередной пакет военной помощи, который станет рекордным для финской стороны после начала полномасштабного российского вторжения.

С рекордной скоростью Европейский парламент утвердил 18 миллиардов евро для Украины, чтобы пережить войну и начать ее восстановление.