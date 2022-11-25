Финляндия поможет с энергетическим оборудованием для электросистем Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Премьер-министр Финляндии Санна Марин в своем Twitter сообщила о помощи ее страны энергетической системе Украины и гуманитаркой, передает УНН.
Цитата
"Украине не хватает электроэнергии и воды, поскольку Россия жестоко и незаконно атакует гражданское население и инфраструктуру. Вклад частного сектора в энергетическое оборудование также будет срочно необходимым и решающим. Финляндия также оказывает оборонную и другую материальную и гуманитарную помощь", — написала Марин.
Напомним
Финляндия предоставит Украине очередной пакет военной помощи, который станет рекордным для финской стороны после начала полномасштабного российского вторжения.
С рекордной скоростью Европейский парламент утвердил 18 миллиардов евро для Украины, чтобы пережить войну и начать ее восстановление.