Фігурантам справи про фальсифікований Biopatid обрали запобіжний захід - ОГП

За клопотанням прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд обрав запобіжний захід фігурантам справи про фальсифікований препарат "Biopatid". Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Підозрюваній, яка є власницею клініки, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 68 млн гривень.

Ще шістьом учасникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірах від 3,5 млн до 10 млн гривень.

Щодо інших учасників схеми клопотання про обрання запобіжних заходів наразі перебувають на розгляді суду.

В Україні не зареєстровано жодного лікарського засобу з діючою речовиною тирзепатид, у тому числі з назвою "Biopatid". Уся продукція під такою назвою є фальсифікованою та небезпечною для здоров’я