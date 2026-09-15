Фігурантам справи про фальсифікований Biopatid обрали запобіжний захід - ОГП
Київ • УНН
Власницю клініки взяли під варту на 60 діб із заставою 68 млн гривень. Ще шестеро підозрюваних можуть вийти під застави до 10 млн гривень.
За клопотанням прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд обрав запобіжний захід фігурантам справи про фальсифікований препарат "Biopatid". Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Підозрюваній, яка є власницею клініки, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 68 млн гривень.
Ще шістьом учасникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірах від 3,5 млн до 10 млн гривень.
Щодо інших учасників схеми клопотання про обрання запобіжних заходів наразі перебувають на розгляді суду.
В Україні не зареєстровано жодного лікарського засобу з діючою речовиною тирзепатид, у тому числі з назвою "Biopatid". Уся продукція під такою назвою є фальсифікованою та небезпечною для здоров’я
За даними слідства, назва препарату "Biopatid" була вигадана організатором схеми, який, будучи власником торговельної марки "Biopell Medical", незаконно використовував її для розповсюдження фальсифікованого препарату.
Нагадаємо
Правоохоронні органи викрили та припинили діяльність організованої групи, яка налагодила масштабне незаконне виробництво та збут по всій Україні фальсифікованого лікарського засобу для схуднення під назвою "Biopatid".
За матеріалами слідства, даний препарат містив діючу речовину тирзепатид та реалізовувався без відповідних дозвільних документів, державної реєстрації та належної сертифікації.