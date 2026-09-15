Фигурантам дела о фальсифицированном Biopatid избрали меру пресечения — ОГП
Киев • УНН
Владелицу клиники взяли под стражу на 60 суток с залогом в 68 млн гривен. Еще шестеро подозреваемых могут выйти под залог до 10 млн гривен.
По ходатайству прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры суд избрал меру пресечения фигурантам дела о фальсифицированном препарате "Biopatid". Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Подозреваемой, являющейся владелицей клиники, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 68 млн гривен.
Еще шестерым участникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размерах от 3,5 млн до 10 млн гривен.
В отношении других участников схемы ходатайства об избрании мер пресечения в настоящее время находятся на рассмотрении суда.
В Украине не зарегистрировано ни одного лекарственного средства с действующим веществом тирзепатид, в том числе с названием "Biopatid". Вся продукция под таким названием является фальсифицированной и опасной для здоровья
По данным следствия, название препарата "Biopatid" было придумано организатором схемы, который, являясь владельцем торговой марки "Biopell Medical", незаконно использовал ее для распространения фальсифицированного препарата.
Напомним
Правоохранительные органы раскрыли и пресекли деятельность организованной группы, наладившей масштабное незаконное производство и сбыт по всей Украине фальсифицированного лекарственного средства для похудения под названием "Biopatid".
Согласно материалам следствия, данный препарат содержал действующее вещество тирзепатид и реализовывался без соответствующих разрешительных документов, государственной регистрации и надлежащей сертификации.