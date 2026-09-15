Фигурантам дела о фальсифицированном Biopatid избрали меру пресечения — ОГП

По ходатайству прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры суд избрал меру пресечения фигурантам дела о фальсифицированном препарате "Biopatid". Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Подозреваемой, являющейся владелицей клиники, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 68 млн гривен.

Еще шестерым участникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размерах от 3,5 млн до 10 млн гривен.

В отношении других участников схемы ходатайства об избрании мер пресечения в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

В Украине не зарегистрировано ни одного лекарственного средства с действующим веществом тирзепатид, в том числе с названием "Biopatid". Вся продукция под таким названием является фальсифицированной и опасной для здоровья