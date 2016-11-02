ФІФА оголосила номінантів на приз найкращого тренера року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Офіційний сайт ФІФА опублікував список претендентів на звання кращого тренера року до якого увійшли як спеціалісти, що працюють зі збірними, так і тренери, котрі готують колективи на клубному рівні, повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.
У число претендентів потрапили: Кріс Коулмен (збірна Уельсу, Уельс), Дідьє Дешам (збірна франції, Франція), Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"/"Баварія", Іспанія), Юрген Клопп ("Ліверпуль", Німеччина), Луїс Енріке ("Барселона", Іспанія), Маурісіо Почеттіно ("Тоттенхем", Аргентина), Клаудіо Раньєрі ("Лестер", Італія), Фернанду Сантуш (збірна Португалії, Португалія), Дієго Сімеоне ("Атлетіко" Мадрид, Аргентина), Зінедін Зідан ("Реал" Мадрид, Франція).
Примітно, що у голосуванні за гідного отримати цю премію візьмуть участь капітани і головні тренери всіх національних збірних світу, 200 представників ЗМІ по всій планеті, а також вболівальники, які зможуть проголосувати на сайті ФІФА.
Варто відзначити, що голосування триватиме з 4-го по 22-е листопада, а "шорт-лист" з трьох кандидатів ФІФА опублікує 2-го грудня.
Нагадаємо, що тріумфатором 2015 року став Луїс Енріке, котрий випередив на 8 відсотків Хосепа Гвардіолу.