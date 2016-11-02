ФИФА объявила номинантов на приз лучшего тренера года

В число претендентов попали Крис Коулмэн (сборная Уэльса, Уэльс), Дидье Дешам (сборная франции, Франция), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"/"Бавария", Испания), Юрген Клопп ("Ливерпуль", Германия), Луис Энрике ("Барселона", Испания), Почеттино ("Тоттенхэм", Аргентина), Клаудио Раньери ("Лестер", Италия), Сантуш (сборная Португалии, Португалия), Диего Симеоне ("Атлетико" Мадрид, Аргентина), Зинедин Зидан ("Реал" Мадрид, Франция).

Примечательно, что в голосовании за достойного получить эту премию примут участие капитаны и главные тренеры всех национальных сборных мира, 200 представителей СМИ по всей планете, а также болельщики, которые смогут проголосовать на сайте ФИФА.

Стоит отметить, что голосование будет проходить с 4 по 22 ноября, а "шорт-лист" из трех кандидатов ФИФА опубликует 2 декабря.

Напомним, что триумфатором 2015 г. стал Луис Энрике, который опередил на 8 процентов Хосепа Гвардиолу.