ФГВФО отримав понад 119 млн грн від продажу активів банків, що ліквідуються
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Минулого тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активи 27 банків отримавши 119,35 млн грн. Про це йдеться у повідомленні ФГВФО, передає УНН.
“Протягом минулого тижня (5-7 березня) відбувся продаж активів 27 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 119,35 млн грн. Із них на суму 110,40 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 8,35 млн грн — з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,60 млн грн отримано від безпосереднього продажу майна банків та 0,001 млн грн — від продажу інших активів (картин, монет тощо)”, — сказано у повідомленні.
Цього тижня Фонд, планує продати активи банків, що ліквідуються, на загальну суму 19 млрд 603,5 млн грн.
Із них на суму 17 млрд 900,86 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на 708,85 млн грн — основні засоби банків, що ліквідуються. Крім того, активи групи “цінні папери” виставлено на продаж за 905,68 млн грн, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 88,11 млн грн.
Нагадаємо, 5-7 березня ФГВФО планував продати активи банків, що ліквідовуються, на загальну суму 9 млрд 595,71 млн грн.