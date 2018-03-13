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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50303 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100189 просмотра

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ФГВФЛ получил более 119 млн грн от продажи активов ликвидируемых банков

ФГВФЛ получил более 119 млн грн от продажи активов ликвидируемых банков

Киев  •  УНН

 • 7930 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал активы 27 банков получив 119,35 млн грн. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ, передает УНН.

“В течение прошлой недели (5-7 марта) состоялась продажа активов 27 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 119,35 млн грн. Из них на сумму 110,40 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 8,35 млн грн — по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,60 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков и 0,001 млн грн — от продажи других активов (картин, монет и т.п.)”, - говорится в сообщении.

На этой неделе Фонд планирует продать активы ликвидируемых банков на общую сумму 19 млрд 603,5 млн грн.

Из них на сумму 17 млрд 900,86 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на 708,85 млн грн — основные средства ликвидируемых банков. Кроме того, активы группы “ценные бумаги” выставлен на продажу за 905,68 млн грн, дебиторская задолженность перед банками торговаться за 88,11 млн грн.

Напомним, 5-7 марта ФГВФЛ планировал продать активы банков, ликвидируемых на общую сумму 9 млрд 595,71 млн грн.

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