ФГВФО отримав 40 млн грн від продажу активів банків, що ліквідуються
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Минулого тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активів банків, що ліквідуються, на 40,14 млн грн. Про це йдеться у повідомленні ФГВФО, передає УНН.
“Протягом минулого тижня активи 26 банків, що перебувають в управлінні Фонду, були продані на загальну суму 40,14 млн грн. Із них на 32,99 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму в 5,89 млн грн — з реалізації основних засобів банків. Крім того, 1,22 млн грн отримано від безпосереднього продажу майна банків, 0,03 млн грн — від продажу інших активів”, — розповіли у Фонді гарантування вкладів.
Також повідомляється, що протягом поточного тижня (з 5 по 7 березня 2018 року) заплановано продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 9 млрд 595,71 млн грн.
Із них на суму 8 млрд 167,39 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на 673,42 млн грн — основні засоби банків, що ліквідуються. Крім того, активи групи “цінні папери” виставлено на продаж за 43,11 млн грн та дебіторська заборгованість — за 711,79 млн грн.
Нагадаємо, станом на 1 лютого 2018 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодував українцям 87 млрд 981,8 млн грн (починаючи із 2012 року).