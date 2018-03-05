ФГВФЛ получил 40 млн грн от продажи активов ликвидируемых банков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал активов ликвидируемых банков, на 40,14 млн грн. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ, передает УНН.
“В течение прошлой недели активы 26 банков, находящихся в управлении Фонда, были проданы на общую сумму 40,14 млн грн. Из них на 32,99 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму в 5,89 млн грн — по реализации основных средств банков. Кроме того, 1,22 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков, 0,03 млн грн — от продажи других активов”, - рассказали в Фонде гарантирования вкладов.
Также сообщается, что в течение текущей недели (с 5 по 7 марта 2018 года) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 9 млрд 595,71 млн грн.
Из них на сумму 8 млрд 167,39 млн грн выставлены права требования по кредитам и на 673,42 млн грн — основные средства ликвидируемых банков. Кроме того, активы группы “ценные бумаги” выставлен на продажу за 43,11 млн грн и дебиторская задолженность — за 711,79 млн грн.
Напомним, по состоянию на 1 февраля 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместил украинцам 87 млрд 981,8 млн грн (начиная с 2012 года).