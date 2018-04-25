Фейгін оскаржить позбавлення його адвокатського статусу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Адвокат Марк Фейгін прийняв рішення звернутися до суду за оскарженням рішення Адвокатської палати міста Москви щодо позбавлення його адвокатського статусу. Про це адвокат повідомив в мережі Facebook, передає УНН.
"Порадившись з колегами, я все ж таки прийняв рішення звернутися до суду за оскарженням рішення Адвокатської палати міста Москви, яка позбавила мене адвокатського статусу. У зв'язку з цим, я розраховую на допомогу і підтримку колег-адвокатів", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, російського адвоката Марка Фейгіна позбавили адвокатського статусу. Він повідомив, що адвокатського статусу його "позбавили за три твіти".