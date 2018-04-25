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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фейгин обжалует лишение его адвокатского статуса

Киев • УНН

 • 10254 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Адвокат Марк Фейгин принял решение обратиться в суд за обжалованием решения Адвокатской палаты города Москвы о лишении его адвокатского статуса. Об этом адвокат сообщил в сети Facebook, передает УНН.

Фейгин обжалует лишение его адвокатского статуса

"Посоветовавшись с коллегами, я все же принял решение обратиться в суд за обжалованием решения Адвокатской палаты города Москвы, которая лишила меня адвокатского статуса. В связи с этим, я рассчитываю на помощь и поддержку коллег-адвокатов", - говорится в сообщении.

Напомним, российского адвоката Марка Фейгина лишили адвокатского статуса. Он сообщил, что адвокатского статуса его "лишили за три твиты".

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