Фейгин обжалует лишение его адвокатского статуса

"Посоветовавшись с коллегами, я все же принял решение обратиться в суд за обжалованием решения Адвокатской палаты города Москвы, которая лишила меня адвокатского статуса. В связи с этим, я рассчитываю на помощь и поддержку коллег-адвокатов", - говорится в сообщении.

Напомним, российского адвоката Марка Фейгина лишили адвокатского статуса. Он сообщил, что адвокатского статуса его "лишили за три твиты".