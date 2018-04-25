Фейгин обжалует лишение его адвокатского статуса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Адвокат Марк Фейгин принял решение обратиться в суд за обжалованием решения Адвокатской палаты города Москвы о лишении его адвокатского статуса. Об этом адвокат сообщил в сети Facebook, передает УНН.
"Посоветовавшись с коллегами, я все же принял решение обратиться в суд за обжалованием решения Адвокатской палаты города Москвы, которая лишила меня адвокатского статуса. В связи с этим, я рассчитываю на помощь и поддержку коллег-адвокатов", - говорится в сообщении.
Напомним, российского адвоката Марка Фейгина лишили адвокатского статуса. Он сообщил, что адвокатского статуса его "лишили за три твиты".