Фестиваль світла пройшов у Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Санкт-Петербурзі пройшов щорічний фестиваль світла, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Під час шоу за допомогою технологій 3D-відображення на фасадах Ісаакіївського собору та Маріїнського палацу "ожили" різноманітні картинки.
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Глядачі побачили відразу два мультимедійних шоу - "Історія, що ожила" на Ісаакієвському соборі і 3D-спектакль "Простір між небом і Невою" на фасаді Маріїнського палацу.