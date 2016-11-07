Фестиваль света прошел в Санкт-Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Санкт-Петербурге прошел ежегодный фестиваль света, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Во время шоу с помощью технологий 3D-отображения на фасадах Исаакиевского собора и Мариинского дворца "ожили" разнообразные картинки.
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Зрители увидели сразу два мультимедийных шоу - "Ожившая история" на Исаакиевском соборе и 3D-спектакль "Пространство между небом и Невой" на фасаде Мариинского дворца.