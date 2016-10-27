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ФБУ визначила пари 1/8 фіналу FreezeOil Кубка України

ФБУ визначила пари 1/8 фіналу FreezeOil Кубка України

Київ • УНН

 • 10551 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Федерації баскетболу України відбулося жеребкування 1/8 фіналу FreezeOil Кубка України, інформує УНН-Центр із посиланням на ФБУ.

На цій стадії турніру 8 пар команд проведуть по 2 матчі за системою вдома та на виїзді. Попередні дні проведення матчів FreezeOil Кубка України — 2 і 6 листопада.

Так, у рамках 1/8 фіналу відбудуться матчі:

  • “Кремінь” (Кременчук) — “Будівельник” (Київ);
  • “Шамани-МАУП” (Київ) — “Хімік” (Южне);
  • “Миколаїв” — “Волиньбаскет” (Луцьк);
  • “Каштан” (Київ) — “Запоріжжя-ZOG”;
  • “Хімік-2” (Южне) — “БІПА” (Одеса);
  • “Говерла” (Івано-Франківськ) — “Кривбас” (Кривий Ріг);
  • “ЗОЛОТОЙ ВЕК” (Кропивницький) — “Черкаські Мавпи”;
  • “Політехнік” (Харків) — “Дніпро”.
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