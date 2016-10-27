ФБУ визначила пари 1/8 фіналу FreezeOil Кубка України
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Федерації баскетболу України відбулося жеребкування 1/8 фіналу FreezeOil Кубка України, інформує УНН-Центр із посиланням на ФБУ.
На цій стадії турніру 8 пар команд проведуть по 2 матчі за системою вдома та на виїзді. Попередні дні проведення матчів FreezeOil Кубка України — 2 і 6 листопада.
Так, у рамках 1/8 фіналу відбудуться матчі:
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- “Кремінь” (Кременчук) — “Будівельник” (Київ);
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- “Шамани-МАУП” (Київ) — “Хімік” (Южне);
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- “Миколаїв” — “Волиньбаскет” (Луцьк);
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- “Каштан” (Київ) — “Запоріжжя-ZOG”;
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- “Хімік-2” (Южне) — “БІПА” (Одеса);
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- “Говерла” (Івано-Франківськ) — “Кривбас” (Кривий Ріг);
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- “ЗОЛОТОЙ ВЕК” (Кропивницький) — “Черкаські Мавпи”;
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- “Політехнік” (Харків) — “Дніпро”.
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