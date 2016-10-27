ФБУ определила пары 1/8 финала FreezeOil Кубка Украины
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 27 октября. УНН. В Федерации баскетбола Украины состоялась жеребьевка 1/8 финала FreezeOil Кубка Украины, информирует УНН-Центр со ссылкой на ФБУ.
На этой стадии турнира 8 пар команд проведут по 2 матча по системе дома и на выезде. Предыдущие дни проведения матчей FreezeOil Кубка Украины - 2 и 6 ноября.
Так, в рамках 1/8 финала состоятся матчи:
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- "Кремень" (Кременчуг) - "Будивельнык" (Киев)
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- "Шаманы-МАУП" (Киев) - "Химик" (Южный)
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- "Николаев" - "Волиньбаскет" (Луцк)
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- "Каштан" (Киев) - "Запорожье-ZOG";
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- "Химик-2" (Южный) - "БИПА" (Одесса)
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- "Говерла" (Ивано-Франковск) - "Кривбасс" (Кривой Рог)
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- "ЗОЛОТОЙ ВЕК" (Кропивницкий) - "Черкасские Обезьяны";
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- "Политехник" (Харьков) - "Днепр".
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