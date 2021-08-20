ФБР виявило докази того, що атака на Капітолій США була скоординованою - ЗМІ

Деталі

Федеральні чиновники в ході атаки заарештували понад 570 учасників, ФБР на даний момент вважає, що насильство не координувалося централізовано ультраправими групами або прихильниками тодішнього президента Дональда Трампа, відповідно до джерел.

Слідчі ФБР виявили, що осередки протестуючих, в тому числі прихильники крайніх правих угруповань “Хранителі клятви” і “Горді хлопці”, прагнули увірватися в Капітолій. Але вони не знайшли доказів того, що у груп були серйозні плани щодо того, що робити, якщо вони проникнуть всередину, повідомили джерела.

Прокуратура висунула звинувачення в змові проти 40 з цих підсудних, стверджуючи, що вони певною мірою займалися плануванням перед нападом.

Вони стверджували, що один з лідерів “Proud Boy” (Горді хлопці) набирав членів в групу і переконував їх збирати куленепробивні жилети та інше військове спорядження за кілька тижнів до атаки, а 6 січня відправив членів вперед з планом розділитися на групи і зробити кілька наметів біля Капітолію.

За даними Міністерства юстиції США, на сьогоднішній день більше 170 людей були звинувачені в нападі на співробітників поліції. Максимальне покарання за це — 20 років ув’язнення.

Комітет Конгресу, який розслідує напад, проведе переговори з ФБР і іншими агентствами в рамках свого розслідування.

Доповнення

Хаос 6 січня відбувся, коли Сенат і Палата представників США зустрілися, щоб підтвердити перемогу Джо Байдена на листопадових президентських виборах.

Це був найбільший напад на Капітолій з часів війни 1812 року. В результаті, 4 людини загинули, ще один помер на наступний день, більше 100 поліцейських отримали поранення.

Трамп виголосив запальну промову на мітингу незадовго до заворушень, закликавши своїх прихильників йти маршем на Капітолій, щоб чинити тиск на законодавців, щоб ті не визнали перемогу Байдена.