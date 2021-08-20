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ФБР обнаружило доказательства того, что атака на Капитолий США была скоординированной - СМИ

Киев  •  УНН

 • 19307 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. По словам действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, ФБР нашло доказательства того, что нападение 6 января на Капитолий США был результатом организованного заговора с целью отменить результаты президентских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Федеральные чиновники в ходе атаки арестовали более 570 участников, ФБР сейчас считает, что насилие не координировалось централизованно ультраправыми группами или сторонниками тогдашнего президента Дональда Трампа, согласно источникам.

Следователи ФБР обнаружили, что ячейки протестующих, в том числе сторонники крайне правых группировок “Хранители клятвы” и “Гордые ребята”, стремились ворваться в Капитолий. Но они не нашли доказательств того, что у групп были серьезные планы относительно того, что делать, если они проникнут внутрь, сообщили источники.

Прокуратура предъявила обвинение в заговоре против 40 из этих подсудимых, утверждая, что они в определенной степени занимались планированием перед атакой.

Они утверждали, что один с лидеров “Proud Boy” (Гордые ребята) набирал членов в группу и убеждал их собирать пуленепробиваемые жилеты и другое военное снаряжение за несколько недель до атаки, а 6 января отправил членов вперед с планом разделиться на группы и поставить несколько палаток возле Капитолия.

По данным Министерства юстиции США, на сегодняшний день более 170 человек были обвинены в нападении на сотрудников полиции. Максимальное наказание за это — 20 лет заключения.

Комитет Конгресса, который расследует нападение, проведет переговоры с ФБР и другими агентствами в рамках своего расследования.

Дополнение

Хаос 6 января состоялся, когда Сенат и Палата представителей США встретились, чтобы подтвердить победу Джо Байдена на ноябрьских президентских выборах.

Это было самое большое нападение на Капитолий со времен войны 1812 года. В результате, 4 человека погибли, еще один умер на следующий день, более 100 полицейских получили ранения.

Трамп произнес зажигательную речь на митинге незадолго до беспорядков, призвав своих сторонников идти маршем на Капитолий, чтобы оказать давление на законодателей, чтобы те не признали победу Байдена.

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