Файлообмінник ЕХ.UA відновив свою роботу під новим доменом

"Рішення порталу про припинення діяльності викликало у користувачів безліч питань. На портал прийшла величезна кількість запитів, де тепер можна буде зберігати файли. За час існування сервіс ЕХ-файли став персональним накопичувальним диском для багатьох громадян України. На ньому зберігалися особисті архіви, професійні напрацювання і персональні добірки файлів. Повідомляємо, що сервіс ЕХ-файли перезапущений на домені FEX.NET (File EXchange Network). Він реалізований на принципово новій технологічній платформі, що забезпечить додаткову зручність використання", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, всі власники поштових скриньок EX.UA отримають додаткове розширення на домені FEX.NET c тим же логіном і паролем доступу.

Нагадаємо, файлообмінник ЕХ.UA після 30 листопада припинив свою діяльність.