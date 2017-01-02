Файлообменник ЕХ.UA возобновил свою работу под новым доменом

"Решение портала о прекращении деятельности вызвало у пользователей множество вопросов. На портал пришло огромное количество запросов, где теперь можно будет хранить файлы. За время существования сервис ЕХ-файлы стал персональным накопительным диском для многих граждан Украины. На нем хранились личные архивы, профессиональные наработки и персональные подборки файлов. Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования", - говорится в сообщении.

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Кроме того, все владельцы почтовых ящиков EX.UA получат дополнительное расширение на домене FEX.NET c тем же логином и паролем доступа.

Напомним, файлообменник ЕХ.UA после 30 ноября прекратил свою деятельность.