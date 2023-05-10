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FAVBET закупив 7 тепловізорів для ЗСУ в межах проєкту "Кіберпанк 2023"

FAVBET закупив 7 тепловізорів для ЗСУ в межах проєкту "Кіберпанк 2023"

Київ • УНН

 • 781798 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. FAVBET продовжує підтримувати українських військових. Так в акції «Кіберпанк 2023» від FAVBET учасники проходять місії з щотижневими квестами, а бійці ЗСУ — отримують високотехнологічне обладнання, що допомагає долати ворога на фронті, передає УНН.

Деталі

Нещодавно успішно завершилась перша місія — «Той, що бачить у темряві». Назва символічна, адже за допомогою проєкту відбувся збір на тепловізори. FAVBET закупив 7 тепловізорів, щоб українська армія мала можливість бачити ворогів навіть вночі. Перші два тепловізори вже були передані для ЗСУ.

Акція «Кіберпанк 2023» продовжується й вже розпочалась наступна місія — «Згори видно все». Це збір на дрони розвідників та артилеристів, щоб бачити ворога здалеку та точно наводити зброю.

Нагадаємо, компанія FAVBET переосмислила сюжет популярної гри студії CD Projekt Red, створивши світ кіберпанка з українськими реаліями. Головна мета проєкту — підтримка українських воїнів.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ"" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ"" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.

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