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13 марта, 19:26 • 50542 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105720 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108222 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108345 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102091 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96410 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110551 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131490 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171555 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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FAVBET закупил 7 тепловизоров для ВСУ в рамках проекта "Киберпанк 2023"

FAVBET закупил 7 тепловизоров для ВСУ в рамках проекта "Киберпанк 2023"

Киев • УНН

 • 781798 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. FAVBET продолжает поддерживать украинских военных. Так в акции «Киберпанк 2023» от FAVBET участники проходят миссии с еженедельными квестами, а бойцы ВСУ получают высокотехнологичное оборудование, помогающее победить врага на фронте, передает УНН.

Детали

Недавно успешно завершилась первая миссия — «Той, що бачить у темряві». Название символично, ведь с помощью проекта состоялся сбор на тепловизоры. FAVBET закупил 7 тепловизоров, чтобы в украинской армии была возможность видеть врагов даже ночью. Первые два тепловизора уже были переданы ВСУ.

Акция «Киберпанк 2023» продолжается и уже началась следующая миссия — «Згори видно все». Это сбор на дроны разведчиков и артиллеристов, чтобы видеть врага издалека и точно наводить оружие.

Напомним, компания FAVBET переосмыслила сюжет популярной игры студии CD Projekt Red, создав мир киберпанка с украинскими реалиями. Главная цель проекта — поддержка украинских воинов.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года № 137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года № 433.

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