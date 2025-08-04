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FAVBET Tech підтримала нову подію CEO Talks, присвячену розвитку ІТ-бізнесу у часи турбулентності

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У липні в Києві відбулася шоста зустріч CEO Talks від Diia.City Union за участі Валерія Красовського, CEO Sigma Software Group. Обговорювалися стратегії зростання, міжнародні ринки та унікальні риси українського IT.

FAVBET Tech підтримала нову подію CEO Talks, присвячену розвитку ІТ-бізнесу у часи турбулентності
Diia.City Union — CEO Talks

У липні в Києві відбулася шоста зустріч у форматі CEO Talks — камерна подія від Diia.City Union, що збирає лідерів українського ІТ для відвертих розмов про виклики, стратегії зростання та майбутнє галузі. Партнером події виступила технологічна компанія FAVBET Tech, передає УНН.

Гостем серії став Валерій Красовський — CEO Sigma Software Group, генеральний партнер SID Venture Partners і член правління Diia.City Union.

Diia.City Union — CEO Talks. Валерій Красовський — CEO Sigma Software Group, генеральний партнер SID Venture Partners
Diia.City Union — CEO Talks. Валерій Красовський — CEO Sigma Software Group, генеральний партнер SID Venture Partners

Як розповів Валерій Красовський, історія Sigma Software почалася у 2002 році з невеликої команди ентузіастів. Сьогодні компанія об’єднує понад 2000 спеціалістів у понад 20 країнах світу. За словами СЕО, головним драйвером масштабування стала децентралізація процесів, довіра та культура взаємопідтримки.

У своєму виступі Красовський зосередився на перспективах міжнародних ринків. Найдинамічнішим він вважає ринок США — через швидкість прийняття рішень та відкритість до інновацій. Окремо відзначив і Близький Схід, де активно створюють середовище для технологічного прориву. 

Diia.City Union — CEO Talks
Diia.City Union — CEO Talks

Українське ІТ, за словами Красовського, має унікальну рису — критичне мислення. Місцеві спеціалісти не бояться сперечатися, пропонувати альтернативи, брати відповідальність. На думку спікера, це не завжди зручно, але часто рятує від дорогих помилок.

Серед обговорених тем був і SID Venture Partners — венчурний фонд, заснований за участі Sigma Software. За три роки існування фонд підтримав понад 30 українських стартапів, серед яких — Liki24.

Також йшлося про Defence Builder — перший в Україні приватний акселератор оборонних технологій, створений у співпраці з KSE, Buntar Aerospace та Міноборони. Вперше приватні інвестори отримали доступ до синдикативного інвестування в оборонні стартапи з лояльною ціною входу від $1000. 

Diia.City Union — CEO Talks
Diia.City Union — CEO Talks

CEO Talks традиційно завершився розмовою про цінності. Для Sigma Software це — людяність і відповідальність. Компанія організувала евакуацію понад 3500 людей у перші тижні російського вторгнення, в тому числі представників інших ІТ-компаній.

Компанія FAVBET Tech, партнер події, відзначила важливість таких форматів для розвитку української ІТ-екосистеми:

"Зараз як ніколи важливо чути історії тих, хто не лише втримався, але й продовжує зростати та працювати на перемогу. Такі розмови надихають сотні ІТ-команд по всій Україні, і я щиро вдячний пану Красовському за його внесок у розбудову українського технологічного сектору та підтримку оборонних зусиль", — зазначив CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Diia.City Union — CEO Talks, Артем Скрипник
Diia.City Union — CEO Talks, Артем Скрипник

FAVBET Tech  — українська ІТ-компанія, резидент Дія.City та постійний партнер CEO Talks від Diia.City Union. З 2022 року компанія активно долучається до роботи української ІТ-армії та підтримує ЗСУ: створює ПЗ, співпрацює з розробниками дронів та навчає спеціалістів з кібербезпеки.

Лілія Подоляк

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