Favbet став титульним партнером хокейного клубу "Шторм-Одеса"

$41.180.06
48.660.16
ukenru
16:51 • 2484 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
15:01 • 8584 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 16257 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 30444 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 32046 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 37813 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 37816 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 101191 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 118599 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 53683 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.9м/с
92%
749мм
Популярнi новини
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 50556 перегляди
25 мільйонів перетинів та сотні порушників: речник ДПСУ розповів, що відбувається на кордоні з ЄС та Молдовою17 вересня, 10:38 • 4502 перегляди
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко17 вересня, 10:56 • 15140 перегляди
Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 17 вересня, 11:08 • 20294 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 16378 перегляди
Публікації
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 16436 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 50620 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 101192 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 118600 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 66219 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Марко Рубіо
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 420 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 39168 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 44414 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 73628 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 70921 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
Безпілотний літальний апарат

Favbet став титульним партнером хокейного клубу "Шторм-Одеса"

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Компанія Favbet підписала угоду про титульне партнерство з одеським хокейним клубом "Шторм", який виграв Кубок України 2024. Це партнерство сприятиме розвитку інфраструктури та медійної впізнаваності клубу.

Favbet став титульним партнером хокейного клубу "Шторм-Одеса"

Компанія Favbet підписала угоду про титульне партнерство з одеським хокейним клубом "Шторм". Тепер на формі гравців з’явиться логотип бренду, а сама команда матиме серйозну підтримку на шляху до нових перемог, передає УНН.

Молодий клуб із півдня країни усього за рік зумів перевернути уявлення про український хокей. У своєму дебютному сезоні він виграв Кубок України 2024, залишивши позаду досвідчених суперників. У чвертьфіналі одесити вибили київський "Сокіл" з рахунком 4:1, у півфіналі обіграли чинного володаря трофею "Кременчук", а у фіналі влаштували справжнє шоу проти "Тризуба" — 6:0. Для українського хокею це стало сигналом про те, що нова генерація готова боротися.

Партнерство з Favbet відкриває клубу шлях до розвитку інфраструктури, якісної підготовки та медійної впізнаваності. 

"Для мене важливо, щоб спорт в Україні ставав магнітом для молоді. Коли діти бачать, що клуби з різних міст здатні перемагати, вони вірять у власні сили. Саме тоді спорт стає частиною культури", — каже засновник компанії Favbet Андрій Матюха.

Фото: ХК «Шторм»
Фото: ХК «Шторм»

"Шторм" стає частиною ширшої стратегії компанії, яка вже багато років інвестує у спорт. Favbet підтримує хокейні клуби, співпрацює з федераціями баскетболу та фехтування, клубами Прем’єр-ліги з футболу. 

Спільна історія Favbet та "Шторму" тільки починається. Проте, вже зараз сторони планують багато активностей для вболівальників та соціальних проєктів, котрі дозволять українському хокею заявити про себе ще голосніше.

"Ми добре розуміємо, наскільки важливо розширювати горизонти українського спорту. Для нас хокей — це можливість формувати командний дух у нових поколінь. "Шторм" довів, що амбіції та віра у власні сили можуть змінити розклад сил у лізі. Ми хочемо стати їхнім надійним партнером на цьому шляху", — коментує Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами. 

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Лілія Подоляк

Спорт
Андрій Матюха
Україна