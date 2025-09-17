Favbet стал титульным партнером хоккейного клуба "Шторм-Одесса"

Компания Favbet подписала соглашение о титульном партнерстве с одесским хоккейным клубом "Шторм". Теперь на форме игроков появится логотип бренда, а сама команда получит серьезную поддержку на пути к новым победам, передает УНН.

Молодой клуб с юга страны всего за год сумел перевернуть представления об украинском хоккее. В своем дебютном сезоне он выиграл Кубок Украины 2024, оставив позади опытных соперников. В четвертьфинале одесситы выбили киевский "Сокол" со счетом 4:1, в полуфинале обыграли действующего обладателя трофея "Кременчук", а в финале устроили настоящее шоу против "Тризуба" — 6:0. Для украинского хоккея это стало сигналом, что новое поколение готово бороться.

Партнерство с Favbet открывает клубу возможности для развития инфраструктуры, качественной подготовки и медийного присутствия. "Для меня важно, чтобы спорт в Украине становился магнитом для молодежи. Когда дети видят, что клубы из разных городов способны побеждать, они верят в собственные силы. Именно тогда спорт становится частью культуры", — отмечает основатель компании Favbet Андрей Матюха.

Фото: ХК "Шторм"

"Шторм" становится частью более широкой стратегии компании, которая уже много лет инвестирует в спорт. Favbet поддерживает хоккейные клубы, сотрудничает с федерациями баскетбола и фехтования, клубами Премьер-лиги по футболу.

Совместная история Favbet и "Шторма" только начинается. Однако уже сейчас стороны планируют множество активностей для болельщиков и социальных проектов, которые позволят украинскому хоккею заявить о себе еще громче.

"Мы хорошо понимаем, насколько важно расширять горизонты украинского спорта. Для нас хоккей — это возможность формировать командный дух у новых поколений. "Шторм" доказал, что амбиции и вера в собственные силы могут изменить расклад сил в лиге. Мы хотим стать их надежным партнером на этом пути", — комментирует Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

