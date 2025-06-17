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Favbet Foundation та БФ та відкрили дві нові локації проєкту "Re:start" для реабілітації поранених

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

У Львові та Вінницькій області запрацювали простори реабілітації Re:start від Favbet Foundation. Програма використовує ігрові зони з VR для фізичної та психологічної реабілітації військових.

Favbet Foundation та БФ та відкрили дві нові локації проєкту "Re:start" для реабілітації поранених

У Львові та Вінницькій області відкрилися нові простори реабілітації в межах програми "Re:start", яку реалізують один з благодійних фондів та Favbet Foundation. Проєкт, що поєднує сучасні технології та методики психологічної і фізичної реабілітації, впроваджується у низці медичних закладах України з весни 2024 року, передає УНН.

Першою новою локацією став Центр комплексної реабілітації "Галичина" у Львові — провідний державний заклад, де проходять відновлення військові та цивільні з ампутаціями та іншими тяжкими пораненнями. Наявність ігрової зони у центрі, де щоденно перебувають до 330 пацієнтів, має особливу терапевтичну цінність.

Згідно з досвідом попередніх локацій у Києві та Дніпрі, ігрові сесії — середньою тривалістю до трьох годин на день — сприяють зменшенню больових відчуттів, покращують настрій, підтримують когнітивні функції та слугують майданчиком для соціалізації.

"Для людей, які пережили важкі травми, втрата кінцівок або тривале перебування в лікарні — не лише фізичне, а й емоційне випробування. Простір, де гра стає частиною відновлення, допомагає повернути контроль над тілом, увагою, настроєм і, зрештою, над життям", — кажуть у Favbet Foundation.

Друга нова локація відкрилася у Вінницькій області. Відповідно до стратегічного плану партнерства, її діяльність інтегрована в загальну мережу програми "Re:start".

Програма "Re:start", ініційована БФ у партнерстві з Favbet Foundation, передбачає створення ігрових просторів у медичних закладах України. Ці зони оснащено сучасним обладнанням — від VR-гарнітур до PlayStation, яке слугує інструментом для фізичної, когнітивної та емоційної реабілітації.

Учасники програми відзначають не лише зниження болю після сеансів, а й покращення психоемоційного стану, зниження тривожності та апатії. Крім того, такі простори сприяють неформальному спілкуванню пацієнтів, що в умовах тривалого лікування є вкрай важливим.

Ще одним компонентом проєкту стали "рюкзаки відновлення" — спеціально укомплектовані набори з реабілітаційним спорядженням, які дозволяють продовжувати заняття вдома. До них входять килимки для йоги, еспандери, масажери, гігієнічні засоби та інше необхідне спорядження.

Партнери проєкту працюють над подальшим масштабуванням ініціативи. У найближчих планах — відкриття ігрових просторів в інших містах, а також пілотна співпраця з провідним норвезьким закладом Sunnaas Rehabilitation Hospital, відомим своїми розробками в галузі медичних ігор.

"Таке відновлення — це науково підтверджений підхід, який вже кілька років успішно застосовується у клініках Європи та Північної Америки. Завдяки проєкту "Re:start" ми робимо ці технології доступними в українських лікарнях уже сьогодні", — розповідає Андрій Матюха, президент Favbet Foundation.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Вінницька область
Дніпро (місто)
Europe
Північна Америка
Україна
Львів
Kyiv
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