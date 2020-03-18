Фармкомпанія Sanofi запропонувала владі Франції препарат від малярії для лікування коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Французька фармацевтична компанія Sanofi запропонувала уряду Франції кілька мільйонів доз препарату проти малярії — Plaquenil — який, на думку вчених, може бути ефективним в лікуванні коронавірусу. Про це в середу повідомило агентство Le Figaro, передає УНН.
За даними видання, цього обсягу ліків повинно вистачити для того, щоб вилікувати до 300 тис. пацієнтів. Результати досліджень ефективності цього препарату проти коронавірусу розцінюються як обнадійливи. Компанія підкреслила свою готовність співпрацювати з органами сфери охорони здоров’я країни для їх підтвердження.
За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у Франції з початку епідемії становить 7 730, з них 175 осіб померли.
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Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.