Фармкомпания Sanofi предложила властям Франции препарат от малярии для лечения коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Французская фармацевтическая компания Sanofi предложила правительству Франции несколько миллионов доз препарата против малярии — Plaquenil — который, по мнению ученых, может быть эффективным в лечении коронавируса. Об этом в среду сообщило агентство Le Figaro, передает УНН.
По данным издания, этого объема лекарств должно хватить для того, чтобы вылечить до 300 тыс. пациентов. Результаты исследований эффективности этого препарата против коронавируса расцениваются как обнадеживающие. Компания подчеркнула свою готовность сотрудничать с органами здравоохранения страны для их подтверждения.
По последним данным, число инфицированных коронавирусом во Франции с начала эпидемии составляет 7730, из них 175 человек умерли.
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Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.