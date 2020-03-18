Фармкомпания Sanofi предложила властям Франции препарат от малярии для лечения коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100061 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103246 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105306 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104326 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112908 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100730 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105222 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106636 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131555 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130446 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Фармкомпания Sanofi предложила властям Франции препарат от малярии для лечения коронавируса

Фармкомпания Sanofi предложила властям Франции препарат от малярии для лечения коронавируса

Киев  •  УНН

 • 20424 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Французская фармацевтическая компания Sanofi предложила правительству Франции несколько миллионов доз препарата против малярии — Plaquenil — который, по мнению ученых, может быть эффективным в лечении коронавируса. Об этом в среду сообщило агентство Le Figaro, передает УНН.

По данным издания, этого объема лекарств должно хватить для того, чтобы вылечить до 300 тыс. пациентов. Результаты исследований эффективности этого препарата против коронавируса расцениваются как обнадеживающие. Компания подчеркнула свою готовность сотрудничать с органами здравоохранения страны для их подтверждения.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом во Франции с начала эпидемии составляет 7730, из них 175 человек умерли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 200 тыс., умерших — почти 8 тыс. человек

Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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