Facebook змінює підхід до видачі контенту про коронавірус

КИЇВ. 19 березня. УНН. Компанія Facebook заявила, що помістить "авторитетний" контент про коронавірус у верхню частину новинних стрічок, намагаючись задовольняти потреби користувачів на тлі зростаючого використання соціальної мережі і зупинити потік дезінформації на своїй платформі і в сервісі обміну повідомленнями WhatsApp. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.