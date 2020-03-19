Facebook меняет подход к выдаче контента о коронавирусе

КИЕВ. 19 марта. УНН. Компания Facebook заявила, что поместит "авторитетный" контент о коронавирусе в верхнюю часть новостных лент, пытаясь удовлетворять потребности пользователей на фоне растущего использования социальной сети и остановить поток дезинформации на своей платформе и в сервисе обмена сообщениями WhatsApp. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.