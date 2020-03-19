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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100056 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103242 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 105303 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 104324 просмотра

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5 марта, 15:49 • 112904 просмотра

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Facebook меняет подход к выдаче контента о коронавирусе

Facebook меняет подход к выдаче контента о коронавирусе

Киев  •  УНН

 • 16477 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Компания Facebook заявила, что поместит "авторитетный" контент о коронавирусе в верхнюю часть новостных лент, пытаясь удовлетворять потребности пользователей на фоне растущего использования социальной сети и остановить поток дезинформации на своей платформе и в сервисе обмена сообщениями WhatsApp. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

Ведущая социальная сеть заявила, что почти удвоила емкость сервера для обеспечения работы WhatsApp, поскольку люди, находящиеся в изоляции, проводят больше голосовых и видеозвонков с помощью популярной службы обмена сообщениями.

Facebook также пожертвовал 1 миллион долларов Международной сети по проверке фактов, чтобы расширить присутствие местных верификаторов фактов и обуздать дезинформацию в WhatsApp, сказал глава отдела здравоохранения Facebook Кан Син Чжун.

"Команды усердно работают, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех сервисов, потому что в это время люди хотят оставаться на связи", - прокомментировал исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг.

В рамках усилий, направленных на то, чтобы стать источником достоверной информации о ситуации с коронавирусом, Facebook запускает информационный центр, который будет отображаться в верхней части новостных лент в социальной сети.

Информационный центр был создан в сотрудничестве с организациями здравоохранения и будет развернут в США и Европе с планами расширения в другие места.

"Наша цель - предоставить достоверную информацию всем, кто пользуется нашими услугами", - сказал Цукерберг.

По словам Цукерберга, в центре будет отображаться контент, предоставленный экспертами в области общественного здравоохранения, знаменитостями, учеными и другими специалистами, в котором предлагаются способы снижения риска коронавируса, например, относительно серьезного отношения к социальному дистанцированию.

Напомним, по данным FT, Россия ведет кампанию дезинформации относительно коронавируса.

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