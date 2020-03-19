Facebook меняет подход к выдаче контента о коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Компания Facebook заявила, что поместит "авторитетный" контент о коронавирусе в верхнюю часть новостных лент, пытаясь удовлетворять потребности пользователей на фоне растущего использования социальной сети и остановить поток дезинформации на своей платформе и в сервисе обмена сообщениями WhatsApp. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
Ведущая социальная сеть заявила, что почти удвоила емкость сервера для обеспечения работы WhatsApp, поскольку люди, находящиеся в изоляции, проводят больше голосовых и видеозвонков с помощью популярной службы обмена сообщениями.
Facebook также пожертвовал 1 миллион долларов Международной сети по проверке фактов, чтобы расширить присутствие местных верификаторов фактов и обуздать дезинформацию в WhatsApp, сказал глава отдела здравоохранения Facebook Кан Син Чжун.
"Команды усердно работают, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех сервисов, потому что в это время люди хотят оставаться на связи", - прокомментировал исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг.
В рамках усилий, направленных на то, чтобы стать источником достоверной информации о ситуации с коронавирусом, Facebook запускает информационный центр, который будет отображаться в верхней части новостных лент в социальной сети.
Информационный центр был создан в сотрудничестве с организациями здравоохранения и будет развернут в США и Европе с планами расширения в другие места.
"Наша цель - предоставить достоверную информацию всем, кто пользуется нашими услугами", - сказал Цукерберг.
По словам Цукерберга, в центре будет отображаться контент, предоставленный экспертами в области общественного здравоохранения, знаменитостями, учеными и другими специалистами, в котором предлагаются способы снижения риска коронавируса, например, относительно серьезного отношения к социальному дистанцированию.
Напомним, по данным FT, Россия ведет кампанию дезинформации относительно коронавируса.