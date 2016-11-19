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Facebook викупить свої акції на 6 млрд дол.

Facebook викупить свої акції на 6 млрд дол.

Київ • УНН

 • 18713 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Компанія Facebook планує викупити свої акції на суму 6 млрд дол. в 2017 році. Про це йдеться в заявці на сайті Комісії з цінних паперів і бірж США, передає УНН із посиланням на "Газета.Ru".

Рада директорів Facebook затвердив цю угоду в п'ятницю, 18 листопада. Програма з викупу власних акцій компанії вступить в силу в першому кварталі 2017 року. Відзначається, що точна кількість акцій буде залежати від декількох факторів, у тому числі їх ціни і ринкової кон'юнктури в цілому.

За даними Financial Times, подібний крок з боку топ-менеджменту компанії може бути пов'язаний з тим, що Facebook і його інвестори очікують падіння виручки в наступному році.

Раніше повідомлялося, що Facebook придбав стартап з розпізнавання осіб.

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