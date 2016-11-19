Facebook выкупит свои акции на 6 млрд долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Компания Facebook планирует выкупить свои акции на сумму 6 млрд долл. в 2017 году. Об этом говорится в заявке на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".
Совет директоров Facebook утвердил это соглашение в пятницу, 18 ноября. Программа по выкупу собственных акций компании вступит в силу в первом квартале 2017 года. Отмечается, что точное количество акций будет зависеть от нескольких факторов, в том числе их цены и рыночной конъюнктуры в целом.
По данным Financial Times, подобный шаг со стороны топ-менеджмента компании может быть связан с тем, что Facebook и его инвесторы ожидают падения выручки в следующем году.
Ранее сообщалось, что Facebook приобрел стартап по распознаванию лиц.